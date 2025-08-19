Faitelson enfrenta abucheos en Supernova Strikers [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- David Faitelson vivió una noche de contrastes en el Palacio de los Deportes, donde fue abucheado durante su aparición en el evento Supernova Strikers 2025. A pesar de las críticas, el periodista deportivo no se quedó callado.

El polémico comentarista de TUDN, quien durante años se pronunció en contra de los combates entre influencers, sorprendió al público al aparecer como conductor estelar.

Cuando Carlos Aguilar “El Zar” anunció su entrada, los abucheos no se hicieron esperar. El público expresó su inconformidad con la presencia del periodista, sin embargo, fiel a su estilo directo, Faitelson tomó el micrófono y declaró: