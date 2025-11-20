Fátima Bosch va por la corona: ¿dónde ver la gran final de Miss Universo este 20 de noviembre?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este año, el esperado certamen Miss Universo llega a la televisión abierta mexicana por un nuevo canal.

En México, la transmisión del concurso está programada para el 20 de noviembre a las 19:00 horas a través de Imagen Televisión (canal 3.1), dejando atrás los años en los que el evento se emitía por TV Azteca.

Además, los espectadores podrán seguir la final también a través de Telemundo y en el canal oficial de YouTube de Miss Universo, lo que permitirá su visualización global y gratuita por internet.

Ante este relevo de cadena y la participación mexicana, los aficionados a los concursos de belleza podrán sintonizar la transmisión según su preferencia.

Es de mencionar que la edición número 74 del certamen se realizará en Tailandia y que la representante de nuestro país, Fátima Bosch, ganadora del título Miss México 2025, será quien compita en la gala internacional esta noche.