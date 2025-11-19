Fátima Bosch deslumbra con traje de diosa mexica

Uno de los elementos más llamativos del traje fue la presencia de colibríes, símbolo de los guerreros mexicas y considerados mensajeros entre el mundo terrenal y el divino. Estos rodeaban el conjunto como si orbitaran en torno a la figura central de Bosch, quien encarnó así el papel de deidad en plena ceremonia solar.

La mente detrás del diseño es el mexicano Fernando Ortiz, reconocido por fusionar técnica textil, mitología y narrativa visual en piezas escénicas. “Quisimos traer a Xochiquetzal a la vida, recordarle al mundo que la belleza mexicana está arraigada en historias milenarias”, compartió Ortiz en sus redes sociales.

Más allá de la moda, este traje conecta con la identidad mexicana y reafirma la capacidad de sus artistas para traducir el pasado en arte contemporáneo.