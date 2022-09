Extranjera arremete contra gastronomía mexicana; la ponen en su lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de origen extranjero arremetió contra la gastronomía mexicana y usuarios en redes sociales se encargaron de ponerla en su lugar.

Se trata del caso de Mónica Guzmán, quien en una página de Facebook dedicada a la comida mexicana escribió lo que pensaba sobre la comida mexicana, a la que calificó de "monótona".

El comentario fue rescatado por la fanpage Comida Mexicana Araceli Oficial, en la que se lee la opinión de la mujer que piensa esto:

"Todo lo comen con tortilla? No se cansan? Con todo respeto hacia el canal y el pueblo mexicano, su comida es muy monótona, es básicamente, picante, alguna carne, frijoles, queso y tortilla, tiene ligeras variantes y presentaciones, pero básicamente es lo mismo, usan los mismos ingredientes para todo" (sic).

Asimismo, la mujer aseveró que la gastronomía de su país "es inmensamente más amplia" y puso de ejemplo que "podemos hacer una sopa diferente para cada día del año sin repetir, arroces, guisos, estofados, caldos, etc etc etc, son tantos que es imposible enumerar".

Por último dijo no saber "por qué la comida mexicana es tan popular".

A este comentario hubo usuarios que respondieron a la crítica y defendieron la gastronomía mexicana:

"Si no fueras tan naca sabrías que cada región se alimenta de lo que le da su tierra. La comida mexicana es de tradición con maíz por que es lo que nos da nuestras tierras No se de donde seas ! Pero lo que me encanta de México es que seguimos cocinando nuestros platillos que nos dejaron nuestros antepasados"; "Me encanta la comida mexicana soy de Guatemala y también compartimos mucha de nuestra cultura y gastronomía deliciosos me encantaría conocer México"; "Muy Rica y sana sus recetas lo mejor de México" (sic).