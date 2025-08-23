Extra40 cambia de horario y se transmitirá a las 7 pm por ADN40

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A partir de este sábado, el programa Extra40 se transmitirá en un nuevo horario nocturno, a las 19:00 horas, a través de la señal de ADN40.

La información fue confirmada por la televisora en sus redes sociales, donde detalló que anteriormente la emisión se transmitía a la 13:00 horas, pero debido a la respuesta de los televidentes en plataformas digitales, se decidió reubicarlo por la noche, al estilo de Farándula 40.

El programa, conducido por Horacio Villalobos y su equipo integrado por Pilar Boliver y Alejandro Brofft, busca acercar al público a lo más actual de la cultura pop, con entrevistas, debates y análisis sobre espectáculos, cine, música y entretenimiento.

Con este cambio de horario, la televisora pretende alcanzar a una audiencia más amplia que suele consumir contenidos de entretenimiento por la noche, además de fortalecer su barra nocturna con un espacio dedicado a la cultura pop en todas sus expresiones.