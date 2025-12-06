Explora el Campamento Mestizo: Percy Jackson se une al mundo de Fortnite

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo da un gran salto al mundo gamer: a partir de este 9 de diciembre, los fans podrán explorar una isla temática completamente inspirada en el Campamento Mestizo dentro del popular videojuego Fortnite.

La experiencia lleva por nombre Percy Jackson: El Asedio de la Isla de los Monstruos, y estará disponible como una isla personalizada dentro del juego, justo un día antes del estreno de la segunda temporada de la serie Percy Jackson y los Olímpicos en Disney+ y Hulu.

El propio Rick Riordan, autor de la saga literaria, confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

“Durante años, los fans han pedido un videojuego del mundo de Percy. Ahora, por fin, pueden visitar una isla dedicada al Campamento Mestizo en Fortnite, ¡y el arte se ve increíble! En especial me encanta la pared de lava para escalar”, compartió emocionado el escritor.