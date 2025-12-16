¡Explora biomas reales y rescata aldeanos! Minecraft Experience llega a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Minecraft cobrará vida por primera vez en la Ciudad de México con la experiencia inmersiva oficial Minecraft Experience: Villager Rescue, que se presentará en Forum Buenavista durante la primavera de 2026.
La experiencia invita a los asistentes a caminar dentro del mundo del videojuego, explorar biomas, ayudar a aldeanos, completar misiones, resolver acertijos y descubrir secretos ocultos, todo en un ambiente familiar y seguro.
La preventa comenzará el 18 de diciembre a través del sitio oficial funticket.mx. Los menores de 2 años no requieren boleto, pero los menores de 16 años deberán asistir acompañados por un adulto.
La experiencia está diseñada principalmente para niños de 7 años en adelante, aunque pueden asistir personas de todas las edades. No hay contenido gráfico, sustos ni lenguaje explícito, por lo que es apta para familias.
Minecraft Experience estará ubicada en Forum Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (Av. Insurgentes Norte 259).
Además, estará disponible “The Trading Post”, una tienda oficial donde los visitantes podrán adquirir ropa, juguetes, souvenirs, coleccionables y productos temáticos de Minecraft, sin necesidad de boleto para ingresar.
Se sugiere asistir con ropa y calzado cómodos para caminar y estar de pie por periodos prolongados. Los organizadores animan a los visitantes a vestir accesorios del universo Minecraft, como capas, gorras u otros atuendos temáticos.
