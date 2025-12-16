¡Explora biomas reales y rescata aldeanos! Minecraft Experience llega a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de Minecraft cobrará vida por primera vez en la Ciudad de México con la experiencia inmersiva oficial Minecraft Experience: Villager Rescue, que se presentará en Forum Buenavista durante la primavera de 2026.

La experiencia invita a los asistentes a caminar dentro del mundo del videojuego, explorar biomas, ayudar a aldeanos, completar misiones, resolver acertijos y descubrir secretos ocultos, todo en un ambiente familiar y seguro.

La preventa comenzará el 18 de diciembre a través del sitio oficial funticket.mx. Los menores de 2 años no requieren boleto, pero los menores de 16 años deberán asistir acompañados por un adulto.