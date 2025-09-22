Exesposo de Débora Estrella da en vivo último adiós a la conductora

Este lunes, al reaparecer frente a las cámaras, García reconoció lo doloroso del momento pero subrayó que su deber como comunicador es mantener informada a la audiencia.

“Evidentemente fue un fin de semana difícil en el ámbito personal. Les agradezco la confianza que nos permite poder externar la situación que, sin duda, fue muy fuerte este fin de semana. Sigo sin creerlo y seguimos sin creerlo. Y hoy le tengo que informar, como es el compromiso con usted todos los días”, expresó durante la transmisión.

Débora Estrella y José Luis García mantuvieron una relación que concluyó en 2020, aunque ambos continuaron con sus respectivas trayectorias profesionales en medios de comunicación.

La noticia ha generado muestras de solidaridad de colegas y televidentes hacia el conductor, quien enfrentó la dolorosa tarea de informar sobre la pérdida en un espacio que lo vincula con su audiencia diariamente.

Así lo dijo: