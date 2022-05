Ex Garibaldi que abusó de su hija es sentenciado a 19 años de prisión

A través de las redes sociales, el año pasado la joven víctima de su padre, el cantante Ricardo Crespo comentó, “Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. (…) pero saben qué fue lo peor todos esos años que tuve guardando eso porque yo me estaba matando por dentro sola”.

El despacho RPRC Abogados expresó que espera que la obtención de la justicia a favor de la víctima apoye a “la recuperación de una vida plena” para ella y su familia".

“Sabemos que para las víctimas de violencia sexual es imposible un resarcimiento absoluto por la vulneración a los derechos humanos de los que fueron objeto y el profundo impacto que produce en ellas, sin embargo, se espera que la obtención de la justicia coadyuve a la recuperación de una vida plena (…)”.