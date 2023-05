Eugenia Cooney, la youtuber que causa preocupación por su delgadez extrema

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La joven youtuber Eugenia Cooney ha llamado la atención los últimos años debido a su delgadez extrema y desde hace tiempo, padres de familia solicitan cerrar sus canales pues señalan que promueve la anorexia.

Hablar de los cuerpos de los demás es algo que no está bien, si no pidieron la opinión es mejor no hacer comentarios sobre los cuerpos ajenos, eso es algo que en redes sociales se predica mucho, sin embargo cuando la salud mental y física de alguien está en juego, se debe buscar ayuda profesional.