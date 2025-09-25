EU: acusan a Google de imponer “impuesto hispano” al querer quitar Univision

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Univision, parte de TelevisaUnivision, denunció públicamente que Google planea eliminar su señal del paquete principal de YouTube TV a partir del 30 de septiembre, lo que afectaría el acceso a su programación para millones de hispanos en Estados Unidos.

A través de una carta abierta firmada por Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, y difundida en medios y redes sociales, la empresa acusó a Google de promover lo que llamó un “impuesto hispano”, al pretender cobrar un 18% adicional a los usuarios que deseen seguir viendo Univision, cadena reconocida por su contenido en español, como noticias, telenovelas, deportes y programas de entretenimiento.

“Google claramente está abusando de su poder de mercado”, señala el documento, al tiempo que califica la decisión como una medida discriminatoria, ya que YouTube TV sería el único distribuidor que excluiría a Univision de su paquete base. Según la empresa, esto obligaría a los espectadores hispanos a pagar más por contenido que actualmente forma parte de su programación esencial.

La misiva también destaca la importancia de Univision como medio de confianza para la comunidad hispana, especialmente en años electorales como el actual, donde se definirá el futuro político en estados clave como Texas, California, Florida, Georgia y Nueva Jersey.

La empresa recuerda que en elecciones anteriores, como en 2020, la audiencia hispana de Univision fue determinante en el resultado presidencial, lo que demuestra la relevancia del acceso libre y asequible a la información en español.

“El año pasado, el presidente Trump comprendió el poder del voto hispano al interactuar directamente con la audiencia de Univision”, indica la carta. “Las acciones discriminatorias de Google y YouTube TV amenazan con silenciar a los hispanos”.

Por ello, TelevisaUnivision lanzó el llamado: “Haz lo correcto, Google”, invitando a la plataforma a no excluir a Univision y evitar que los hispanos tengan que “elegir entre pagar más o perder el acceso a su cadena”.