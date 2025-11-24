Entretenimiento

Estuve preso por algo que no hice: Eleazar [VIDEO]

Ahora, niega en televisión haber cometido el delito
La audiencia se divide entre apoyo y rechazo al actor
La audiencia se divide entre apoyo y rechazo al actorESPECIAL
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La polémica en torno al actor Eleazar Gómez ha resurgido con fuerza tras sus recientes declaraciones en el reality showLa Granja VIP”, transmitido por TV Azteca. En una emotiva cápsula titulada “Corazón granjero”, el actor negó haber cometido el delito por el cual fue sentenciado y recluido, lo que ha causado controversia en la opinión pública.

El actor, quien en 2020 fue detenido por agredir física y psicológicamente a su entonces pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela, cumplió una sentencia de seis meses de prisión. La denuncia se originó luego de que vecinos escucharan gritos de auxilio en su domicilio, y al llegar las autoridades encontraron a Valenzuela con evidentes signos de violencia: mordidas, hematomas y marcas de estrangulamiento.

Pese a las pruebas médicas y testimonios, Gómez aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado, lo que le permitió obtener la libertad condicional y evitar una pena mayor. Además, fue obligado a indemnizar económicamente a la víctima y tomar terapia de control de impulsos como parte del proceso.

No obstante, durante la emisión del reality, Eleazar ofreció una versión distinta:

“Como muchas personas saben, estuve detenido. El sentirse señalado, el sentirse juzgado… nadie quiere pasar por una situación así. El sentir que te quitan todo, no lo puedo describir: tu forma de ser, tu forma de vivir… te alejan de todo lo que quieres. Y saber que estaba ahí dentro (prisión) por algo que no hice siempre fue muy frustrante para mí”
Estas declaraciones causaron indignación entre quienes siguen el caso, pues representan una negación directa de los hechos por los cuales fue condenado, a pesar de la existencia de pruebas documentales, fotográficas y su propia confesión ante las autoridades.

La audiencia se divide entre apoyo y rechazo al actor

