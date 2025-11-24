Estuve preso por algo que no hice: Eleazar [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La polémica en torno al actor Eleazar Gómez ha resurgido con fuerza tras sus recientes declaraciones en el reality show “La Granja VIP”, transmitido por TV Azteca. En una emotiva cápsula titulada “Corazón granjero”, el actor negó haber cometido el delito por el cual fue sentenciado y recluido, lo que ha causado controversia en la opinión pública.
El actor, quien en 2020 fue detenido por agredir física y psicológicamente a su entonces pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela, cumplió una sentencia de seis meses de prisión. La denuncia se originó luego de que vecinos escucharan gritos de auxilio en su domicilio, y al llegar las autoridades encontraron a Valenzuela con evidentes signos de violencia: mordidas, hematomas y marcas de estrangulamiento.
No obstante, durante la emisión del reality, Eleazar ofreció una versión distinta:
Estas declaraciones causaron indignación entre quienes siguen el caso, pues representan una negación directa de los hechos por los cuales fue condenado, a pesar de la existencia de pruebas documentales, fotográficas y su propia confesión ante las autoridades.
RPO