¿Estreno en 2027? Filtran fechas de las películas de 2 y 3 de Demon Slayer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La franquicia de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) vuelve a estar en boca de todos luego de que se filtraran supuestas fechas de estreno para las próximas películas de la saga Castillo Infinito, cierre de la trilogía cinematográfica del exitoso anime. Sin embargo, Crunchyroll ya desmintió oficialmente esta información.

¿Cuándo se estrena la película final de Demon Slayer?

El medio británico The Guardian publicó una entrevista con Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo y jefe de cine en Crunchyroll, en la que se afirmaba que las películas 2 y 3 de Demon Slayer: Castillo Infinito se estrenarían en 2027 y 2029, respectivamente.

La noticia generó revuelo inmediato entre la comunidad fan, que celebraba la continuidad confirmada de la historia. No obstante, horas más tarde, The Guardian corrigió su publicación, señalando que las fechas no han sido confirmadas oficialmente por Crunchyroll ni por el estudio.

"Las fechas de lanzamiento del arco Castillo Infinito aún no han sido anunciadas", aclararon tras la rectificación.

Se filtra Demon Slayer en Internet; Ufotable tomará acciones

Además de la confusión con las fechas, la franquicia enfrenta otro revés: en días recientes se filtró en internet una copia en alta calidad de la primera película de Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual todavía no ha llegado a plataformas de streaming.

Tanto el estudio Ufotable como la productora Aniplex reaccionaron con molestia y anunciaron que emprenderán acciones legales contra los responsables de difundir el contenido de manera ilegal.

Mientras tanto, se sabe que Demon Slayer: Castillo Infinito fue aplazada para llegar a streaming en 2025, aunque se espera que esté disponible en Crunchyroll en algún momento de 2026.

