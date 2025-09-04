Estreno de Batman Azteca en Cinépolis incluirá boletos edición limitada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis anunció que con motivo del estreno de la cinta animada Batman Azteca: Choque de Imperios, los asistentes podrán obtener un boleto coleccionable de edición limitada.
La promoción estará disponible a partir del 18 de septiembre, fecha de estreno en cines, y aplicará hasta agotar existencias.
La producción Batman Azteca: Choque de Imperios traslada al murciélago más famoso del mundo a la época mesoamericana del siglo XVI. Durante el Imperio azteca, el joven Yohualli Coatl enfrenta la tragedia cuando su padre es asesinado por conquistadores españoles.
En su camino conocerá a personajes clave como Mujer Jaguar y la fascinante Hiedra del Bosque, aliados fundamentales en esta épica historia de resistencia y poder ancestral.
Puedes comprar tus boletos en el siguiente enlace: www.cinepolis.com
BCT