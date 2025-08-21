Estrenará en septiembre "Las Muertas", serie de Netflix del caso Las Poquianchis
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva serie mexicana Las muertas, dirigida por Luis Estrada, llegará a la plataforma de Netflix el próximo 10 de septiembre, confirmó la compañía a través de una publicación oficial en redes sociales.
En el cartel difundido por Netflix, aparecen dos mujeres, con placas policiales y fondo de fichaje, representando a las protagonistas de la historia: las hermanas Baladro.
Se trata de una reinterpretación libremente inspirada en el caso real de Las Poquianchis, un crimen que sacudió a México en los años 50.
La serie está basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, publicada en 1977, donde el autor combinó ficción y hechos reales para narrar una historia de crimen, poder, abuso y complicidad institucional. En esta adaptación, el director de La ley de Herodes y El infierno lleva su crítica social y su humor negro a la pantalla chica en un formato de miniserie.
Las muertas estará disponible en todo el mundo y contará con seis episodios. El elenco está encabezado por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, junto a Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y Mauricio Isaac, entre otros.
