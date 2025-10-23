¡Estoy bien Thriller! La Tigresa del Oriente lo vuelve hacer, conquista la spooky season
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena temporada de Halloween y Día de Muertos, cuando los disfraces, las leyendas urbanas y los sonidos tenebrosos toman las calles y las redes sociales, una figura inesperada ha vuelto a rugir con fuerza desde las profundidades del internet: La Tigresa del Oriente.
La artista peruana Juana Judith Bustos Ahuite, conocida mundialmente como La Tigresa del Oriente, sorprendió con el lanzamiento de una versión en español del clásico "Thriller" de Michael Jackson. La intérprete, de 79 años, reapareció en tendencia gracias a un videoclip que no tiene nada que envidiarle al original: zombies, pasos de baile al ritmo ochentero, chaqueta roja brillante y hasta un toque de animal print.
La artista, que se hizo viral desde 2005 con éxitos como “Nuevo Amanecer” y el inolvidable “En tus Tierras Bailaré”, fue considerada por muchos como la primera reina de YouTube en Latinoamérica, cuando la plataforma apenas comenzaba a moldear las reglas del entretenimiento global.
Y mientras muchos artistas se esfuerzan por mantenerse vigentes, ella lo logra siendo fiel a sí misma, abrazando las modas sin perder su esencia. En este Halloween, el rugido más inesperado llegó desde Perú... con ritmo de zombie.
RPO