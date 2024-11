Estos son los nominados a los Grammys 2025, Beyoncé lidera la lista

Aquí te dejamos la lista completa de las categorías y los nominados ¿Cuál es tu favorito?:

Álbum del Año

André 3000 - 'New Blue Sun '

Beyoncé- 'Cowboy Carter'

Sabrina Carpenter - 'Short n' Sweet'

Charli XCX - 'brat'

Taylor Swift - 'The Tortured Poets Department'

Billie Eilish - 'Hit Me Hard and Soft'

Chappell Roan - 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'

Jacob Collier - 'Djesse Vol. 4'

Mejor Álbum Pop Vocal

Sabrina Carpenter - 'Short n' Sweet'

Billie Eilish - 'Hit Me Hard and Soft'

Ariana Grande - 'Eternal Sunshine'

Chappell Roan - 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'

Taylor Swift - 'The Tortured Poets Department'

Canción del Año

Shaboozey - 'A Bar Song (Tipsy)'

Billie Eilish - 'Birds of a Feather '

Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die With A Smile'

Taylor Swift & Post Malone - 'Fortnight'

Chappell Roan - 'Good Luck, Babe!'

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

Sabrina Carpenter - 'Please Please Please'

Beyoncé - 'Texas Hold Em'

Grabación del Año

The Beatles - 'Now and Then'

Beyoncé - 'Texas Hold 'Em'

Sabrina Carpenter - 'Espresso'

Charli XCX - '360'

Billie Eilish - 'Birds of a Feather'

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

Chappell Roan - 'Good Luck, Babe!'

Taylor Swift & Post Malone - 'Fortnight'

Mejor Solo de Pop

Beyoncé - 'Bodyguard'

Sabrina Carpenter - 'Espresso'

Charli XCX - 'Apple'

Billie Eilish - 'Birds of a Feather'

Chappell Roan - 'Good Luck, Babe!'

Mejor Dúo/Grupo de Pop

Gracie Abrams & Taylor Swift - 'us.'

Beyoncé & Post Malone - 'Levii's Jeans'

Charli XCX & Billie Eilish - 'Guess'

Ariana Grande, Brandy & Monica - 'The Boy Is Mine'

Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die With A Smile'

Mejor Grabación de Dance Pop

Madison Beer - 'Make You Mine'

Charli XCX - 'Von Dutch'

Billie Eilish - 'L'Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit']'

Ariana Grande - 'Yes, And?'

Troye Sivan - 'Got Me Started'

Video del Año

Taylor Swift & Post Malone - 'Fortnight'

A$AP Rocky - 'Tailor Swif'

Charli XCX - '360'

Eminem - 'Houdini'

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

Mejor Artista Nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor Soundtrack para un Medio Visual

'Ain't No Love In Okhlahoma'

'Better Place'

'Can't Catch Me Now (Olivia Rodrigo)'

'It Never Went Away'

'Love Will Survive'

Mejor Álbum de Rap

J. Cole - 'Might Delete Later'

Common & Pete Rock - 'The Auditorium, Vol. 1'

Doechii - 'Alligator Bites Never Heal'

Eminem - 'The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)'

Future & Metro Boomin - 'We Don't Trust You'

Mejor Canción de Rap

Rapsody feat. Hit-Boy - 'Asteroids'

Kanye West & Ty Dolla $ign feat. Rich The Kid & Playboi Carti - 'Carnival'

Future & Metro Boomin feat. Kendrick Lamar - 'Like That'

Kendrick Lamar - 'Not Like Us'

GloRilla - 'Yeah Glo!'

Mejor Álbum de R&B

Chris Brown - '11:11 (Deluxe)'

Lalah Hathaway - 'Vantablack'

Muni Long - 'Revenge'

Lucky Daye - 'Algorithm'

Usher - 'Coming Home'

Mejor Canción de R&B

Kehlani - After Hours

Tems - Burning

Coco Jones - Here We Go (Uh Oh)

Muni Long - Ruined Me

SZA - Saturn

