Estos serán los tres finalistas de LCFM según Mhoni Vidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque falta bastante para saber quién será el ganador de La Casa de los Famosos México 2024, Mhoni Vidente, ya tiene quienes serán los tres finalistas.

La pitonisa ya predijo quienes son los tres finalistas de LCFM, y al parecer a nadie le gustó lo que predijo, pues la vidente confirmó que los tres finalistas serán quienes han recibido fuertes críticas en redes sociales por su actitud.

Según Mhoni Vidente, los finalistas de La Casa de los Famosos México serán:

Adrián Marcelo

Agustín Fernández

Gomita

Dicha predicción no le gusto mucho a los seguidores de La Casa de los Famosos, pues han dejado en claro que no les gustaría que ninguno de ellos gane, aunque los finalistas no fueron la única predicción que hizo, pues aún falta un participante.

“Hay un nuevo participante en La Casa de los Famosos que se va a manifestar en los próximos días, y es Paco Stanley. ¿Cómo se quedaron?”

De acuerdo con Mhoni Vidente, Paco Stanley se va manifestar y revelará quién lo mató.