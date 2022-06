¡Esto no termina! Johnny Depp enfrenta nuevo juicio; lo acusan de agresión

De acuerdo a The New York Post, la demanda fue presentada por Gregg “Rocky” Brooks quien lo acusó por la vía civil en una corte de Los Ángeles, California. Según el hombre, Depp lo habría golpeado en dos ocasiones luego de dar su opinión en una escena de la película City of Lies (2018).

Será el 25 de julio que Johnny Depp testificará en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en compañía de sus abogados Benjamin Chew y Camille Vásquez, quienes lo defendieron en el juicio contra Amber Heard.

“El caso de Brooks no trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica. Se trata de la agresión a un trabajador miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción. El señor Brooks espera con ansias su día en la corte”, dijo Pat Harris, abogado de Gregg Brooks.

