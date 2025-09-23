"¡Esto es vida!": Memo Ríos bromea sobre pensión del Bienestar y le llueven críticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante mexicano Memo Ríos desató polémica en redes sociales tras publicar una "reflexión" humorística sobre los Programas del Bienestar.

A través de su página de Facebook Memocurrencias, el actor compartió un texto titulado “Filosofía del Flojo”, en el que narra en tono de broma la supuesta historia de un hombre de 65 años que nunca ha trabajado, vive de una herencia y ahora también recibe pensión gubernamental:

“Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí”.