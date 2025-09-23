"¡Esto es vida!": Memo Ríos bromea sobre pensión del Bienestar y le llueven críticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante mexicano Memo Ríos desató polémica en redes sociales tras publicar una "reflexión" humorística sobre los Programas del Bienestar.
A través de su página de Facebook Memocurrencias, el actor compartió un texto titulado “Filosofía del Flojo”, en el que narra en tono de broma la supuesta historia de un hombre de 65 años que nunca ha trabajado, vive de una herencia y ahora también recibe pensión gubernamental:
“Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí”.
La publicación generó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios celebraron el ingenio y lo defendieron como “humor blanco”, otros criticaron el mensaje por considerarlo insensible ante la realidad de miles de personas mayores que sí requieren ese ingreso para cubrir necesidades básicas.
El Programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, impulsado por el Gobierno de México, otorga bimestralmente un apoyo económico a personas mayores de 65 años. De acuerdo con datos oficiales, este programa beneficia a más de 12 millones de personas a nivel nacional.
En comentarios, usuarios señalaron que el mensaje de Ríos, aunque cómico, puede ser malinterpretado como una crítica hacia quienes reciben estos apoyos por necesidad real, y no por comodidad o desidia.
rmr