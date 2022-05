Este TikTok sólo los de Morelia entenderán y más de 100 ya dijeron SÍ

No es fácil

¡También aceptémoslo! No siempre es fácil sentarse en ese lugar, ya que muchas veces los choferes no permiten a los pasajeros que se sienten en ese lugar, aunque ya no haya más y esté desocupado.

Sin embargo, los que han vivido la experiencia aseguran que se siente bien: "Yo me siento poderosa, la dueña y patrona de la combi"; "Un lujo que no cualquiera y en la gris....! 🔝💕🤣😜".