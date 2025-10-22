Este jueves, Julieta Venegas en concierto en la alhóndiga de Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y compositora Julieta Venegas se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) en un esperado concierto sinfónico que forma parte de la programación del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Este evento especial se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 8:00 PM, y será transmitido en vivo por TV4 en tvcuatro.tv y a través de Facebook Live.

El concierto, bajo la dirección de Iryda Inés Rodríguez Pedraza, promete una nueva forma de experimentar los grandes éxitos de Julieta Venegas.

La artista, conocida por su estilo único y su amplia trayectoria en la música latina, se unirá a la OSUG para interpretar sus canciones más emblemáticas en un formato sinfónico, ofreciendo a los espectadores una experiencia musical única e irrepetible.