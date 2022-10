Estas son las peores marcas de ropa deportiva, según Profeco

México (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles son las peores marcas de ropa deportiva, en las que destacan modelos de playeras que son de las más buscadas.

Tal es el caso de las marcas STARTER G022SD03004, caballero (China); SPRINT 020004, caballero (China) y DUNLOP 11150, caballero (México), de $199.00, $206.00 y $239.00 pesos en comparación con otras de $732.00 y hasta $899.00.

De acuerdo con el estudio de calidad a 14 modelos de este tipo de playeras (12 de caballero y dos de dama), algunas marcas no ofrecen en su etiqueta información completa, además que al lavarse pierden su textura original, se agrandan un poco o su estampado se deteriora.

El laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que la marca SOUL TRAINERS M12202-0110, caballero (China) no especifica si se puede exprimir, no indica cómo secarla y no señala si debe lavarse con jabón o detergente.

De igual manera, la playera UNDER ARMOUR 1361469-899, caballero (Jordania), incumple en el dato de si se puede exprimir, lavarse con jabón o detergente y al ser lavada perdió su textura original y se agrandó un poco.