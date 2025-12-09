Estas son las 10 mejores películas de 2025, según TIME, y dónde verlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, la revista TIME publicó su esperada lista de las 10 mejores películas de 2025, una selección hecha por la reconocida crítica estadounidense Stephanie Zacharek, quien destacó que las cintas elegidas “nos exigen detenernos y prestar atención”.
La lista incluye una combinación de producciones internacionales, independientes y grandes nombres del cine actual, incluyendo dos películas del director Richard Linklater.
Además, TIME incluyó en su selección la cinta El acusado y el espía, del polémico director Roman Polanski, que aunque se estrenó en 2019, apenas tuvo exhibición comercial en Estados Unidos este año.
Aquí te compartimos el listado completo, junto con las plataformas o espacios donde puedes ver cada una:
Nouvelle Vague – En cines
El acusado y el espía – Amazon Prime Video (disponible solo para compra)
Blue Moon – Próximo estreno en cines
Sentimental Value – Próximo estreno en cines (estreno el 25 de diciembre)
Un día con Peter Hujar – Próximo estreno en cines
Roofman – Fuera de cartelera actualmente
Sinners – Disponible en HBO Max
Mente Maestra – MUBI (estreno el 12 de diciembre)
El Jockey – Disponible en Disney+
Uno de esos días – Disponible en HBO Max
Dos de las películas elegidas fueron dirigidas por Richard Linklater, conocido por títulos como Boyhood y la trilogía Before. Su presencia con Nouvelle Vague y Blue Moon confirma que 2025 ha sido un año importante para su filmografía.
La inclusión de El acusado y el espía ha generado conversación, ya que si bien se estrenó en Europa hace varios años, su llegada a salas estadounidenses ocurrió apenas este 2025, permitiendo su consideración en medios locales como TIME.
mrh