Estas películas y series dicen adiós al catálogo de Netflix este diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Está por terminarse el año y Netflix comenzará a actualizar su catálogo durante este mes de diciembre, así como incluyó varios estrenos, ahora retirará varias películas y series.

Cabe señalar que este movimiento se da por los cambios de derechos o acuerdos respecto al material de otras productoras que se integran.

Aún quedan algunos días para que aproveches y veas estas cintas antes de que queden fuera de la plataforma de streaming y a continuación te dejamos la lista completa:

1 de diciembre

El Padrino

La chica del dragón tatuado

Tirador

El huésped sobrenatural

Miraculous: Las aventuras de Ladybug

Desenterrando Sad Hill

Se dice de mi

El escuadrón de lo increíble

Teefa in Trouble

Lluvia de hamburguesas

Asesinos sustitutos

Rainbow Time

Parque mágico

La nueva Cenicienta: Un deseo de Navidad

Vendetta

Cambio de sentido letal

2 de diciembre

Por el amor de Spock

5 de diciembre

Canción de muerte

6 de diciembre

Los postres justos de Zumbo

7 de diciembre

Mi príncipe por cien días

8 de diciembre

Other People

9 de diciembre

Érase una vez

Tuyo

11 de diciembre

Asperger somos nosotros

14 de diciembre

The Hills, temporadas 1 y 2.

15 de diciembre

Get Out

21 de diciembre

Sing 2

27 de diciembre

Da Kath & Kim Code

Kath & Kimderella

Kath and Kim: Kountdown Specials

Kath and Kim: Temporadas 1-4

Kath and Kim: The Souvenir Editions

28 de diciembre

The Adventures of Puss in Boots: Temporadas 1a la 6

30 de diciembre

Taylor Swift reputation Stadium Tour

Us

31 de diciembre

8 Mile

American Beauty

Anchorman 2: The Legend Continues

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Casper

Catch Me If You Can

Crank

Crank 2: High Voltage

Field of Dreams

Friends with Benefits

Get Him to the Greek

Gladiator

Jaws

Jaws 2

Jaws 3

Jaws: The Revenge

Kung Fu Panda

Lost in Translation

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Role Models

Runaway Bride

Saving Private Ryan

Scarface

SHA