Estas películas mexicanas buscan representar al país en los Óscar 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de diferentes medios se especula sobre algunas de las posibles películas que podrían representar a México en los Premios Óscar y Goya 2026. Aunque aún no hay una nominación oficial, varios títulos han sido destacados por su impacto temático, narrativo y artístico a lo largo del último año.

Entre las propuestas destaca Corina, de Urzula Barba Hopfner, un íntimo road trip emocional protagonizado por Naian González Norvind y Cristo Fernández, que aborda el desafío de vivir con agorafobia y la necesidad de reconstruirse tras un error inesperado.

Otra fuerte contendiente es No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin Castellanos, que narra la búsqueda de justicia de una mujer cuyo hermano fue asesinado en Tlatelolco, en una historia de venganza, memoria y consecuencias familiares.

También figura Soy Frankelda, una cinta animada con respaldo de Guillermo del Toro, dirigida por Arturo y Rodolfo Ambriz, que combina fantasía y literatura en el México del siglo XIX, a través de la historia de una escritora que enfrenta sus propios monstruos internos.

Títulos como 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, de Sergio Olhovich Greene, que revive la expropiación petrolera en tiempos de Lázaro Cárdenas; La falla, de Alana Simoes, que retrata la mirada infantil ante la despedida y el cambio social, y Hombres Íntegros, de Alejandro Andrade Pease, que explora la identidad y el despertar emocional en un entorno religioso.

Aunque todas estas películas son fuertes candidatas, aún no se ha definido cuál representará oficialmente a México.

