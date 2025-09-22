Estas películas mexicanas buscan representar al país en los Óscar 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de diferentes medios se especula sobre algunas de las posibles películas que podrían representar a México en los Premios Óscar y Goya 2026. Aunque aún no hay una nominación oficial, varios títulos han sido destacados por su impacto temático, narrativo y artístico a lo largo del último año.

Entre las propuestas destaca Corina, de Urzula Barba Hopfner, un íntimo road trip emocional protagonizado por Naian González Norvind y Cristo Fernández, que aborda el desafío de vivir con agorafobia y la necesidad de reconstruirse tras un error inesperado.

Otra fuerte contendiente es No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin Castellanos, que narra la búsqueda de justicia de una mujer cuyo hermano fue asesinado en Tlatelolco, en una historia de venganza, memoria y consecuencias familiares.

También figura Soy Frankelda, una cinta animada con respaldo de Guillermo del Toro, dirigida por Arturo y Rodolfo Ambriz, que combina fantasía y literatura en el México del siglo XIX, a través de la historia de una escritora que enfrenta sus propios monstruos internos.