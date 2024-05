¿Estarán peleados? Integrantes de RBD se lanzan indirectas en redes sociales

La pelea interna entre los miembros de RBD refleja tensiones latentes en el grupo, que ha vivido altibajos desde su separación. A pesar del éxito del Soy Rebelde Tour, las acusaciones contra Rosas ha oscurecido el legado de la agrupación, dejando un amargo sabor en medio de la celebración de su música y su impacto cultural.

En una reciente entrevista, Dulce María, integrante de la agrupación declaró que la empresa creada por ellos sí está en auditoría y que en los primeros filtros ya se encontraron irregularidades que obligan a someter la situación a cuestiones legales, dijo que aún se sigue investigado a fondo todo lo no reportado por su exrepresentante y que, hasta la fecha, ni ellos conocen que estará sucediendo más adelante, no obstante, no abundó sobre el posible distanciamiento.