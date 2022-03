Estalla Galilea Montijo cuando le preguntan si fue amante de EPN y Maca

Asimismo, pidió a la prensa que se enfoque en preguntarle cosas de las que se tengan las pruebas.

“Ya no me pregunten cosas sin pruebas yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas hay que tomarlas de quien vienen", dijo.

Y finalizó al respecto de lo que le preguntaron: "A ver muchachos... siempre he sido muy noviera, y si fuera cierto no hubiera tenido nada de malo, yo no estoy en contra de nada ni de nadie".

Checa el video de las declaraciones de la estrella: