Estafan al "Estafador de Tinder"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Simon Leviev, mejor conocido como "El Estafador de Tinder" obtuvo una pequeña cucharada de su propia medicina, y es que fue estafado a través de Instagram.

Resulta que Simon Leviev, quien en realidad se llama Shimon Hayut, quería obtener la verificación en Instagram, red social perteneciente a Meta, para esto fue contactado por una mujer que le aseguró que su pareja trabaja en Meta (empresa propiedad de Mark Zuckerberg) y le podían ayudar a obtener la palomita azul de la verificación.

Simon Leviev organizó una videollamada con el supuesto trabajador de Meta, quien se esmeró por hacer parecer que se encontraba en las oficinas de la empresa de tecnología que Leviev cayó en la trampa.

La pareja le pidió 6 mil euros (unos 137 mil pesos) a Leviev para llevar a cabo el proceso, dicha cantidad fue pagada en dos exhibiciones, reportó el tabloide estadounidense TMZ.

Al pasar el tiempo y ver que la verificación no llegaba, Simon Leviev se comunicó directamente a las oficinas de Meta, donde le informaron que en el lugar no trabajaba nadie con el nombre del supuesto empleado y que además no se cobra por otorgar tal insignia.