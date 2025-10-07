Esposa de Bruce Willis, publica libro sobre su lucha familiar contra la demencia del actor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, abrió su corazón en una reciente entrevista del ciclo Live Talks en Los Ángeles, donde presentó su libro “El viaje inesperado”, obra en la que narra el duro proceso de enfrentar la enfermedad neurodegenerativa que padece el protagonista de Duro de matar.

Desde 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, trastorno que afectó gravemente su capacidad de comunicarse. Posteriormente, se confirmó que padecía demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva sin cura, que ha transformado profundamente su vida y la de su familia.

Emma Heming explicó que su obra está pensada como un mapa emocional y práctico para personas que atraviesan situaciones similares. Compartió que, al inicio, confundió los síntomas con problemas personales o de pareja, ya que Bruce —siempre extrovertido— comenzó a retraerse y a desconectarse de su entorno sin explicación aparente.

“Pensé que algo iba mal en nuestro matrimonio. No imaginé que era el inicio de una enfermedad”, confesó Heming.

El libro recoge estrategias, reflexiones y decisiones clave que ha tomado como cuidadora, madre y esposa en un proceso que describe como transformador y profundamente desafiante.

Uno de los puntos más conmovedores de la entrevista fue la decisión de Emma de mudar a Bruce Willis a la casa contigua, donde un equipo de cuidadores lo atiende día y noche. Esta decisión —que reconoce como una de las más duras— la tomó pensando en lo que él hubiera querido.

“Bruce no hubiera deseado que nuestra casa se apagara. Este arreglo nos permite seguir visitándolo a diario y, al mismo tiempo, nos ayuda a prepararnos para lo inevitable”, relató.

La familia, incluyendo las hijas que Willis tuvo con Demi Moore, se ha mantenido unida y en contacto cercano con el actor, priorizando su bienestar y dignidad durante este proceso.

