Esen se burla de vista de hotel en Pátzcuaro, Michoacán

En la grabación, publicada con el mensaje “Gracias Vuelta a México”, el influencer mostró una calle empedrada con hoyos llenos de agua y lodo, así como un negocio de semillas y fertilizantes al fondo, lo que contrastó con la expectativa de un paisaje turístico.

El clip rápidamente generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios comentaron sobre el estado de las calles y la experiencia de visitantes en este destino turístico del estado.

Hubo quienes no se fijaron en la ubicación y bromearon en que fácilmente podría ser alguna de las calles en las que ellos viven.

El video generó sólo en TikTok más de 1 millón y medio de vistas, y es este que te dejamos enseguida: