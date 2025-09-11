Entretenimiento

Esen se burla de vista de hotel en Pátzcuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido Esen Alva compartió en redes sociales un video en el que ironizó sobre la vista que le tocó desde un hotel en Pátzcuaro, Michoacán.

En la grabación, publicada con el mensaje “Gracias Vuelta a México”, el influencer mostró una calle empedrada con hoyos llenos de agua y lodo, así como un negocio de semillas y fertilizantes al fondo, lo que contrastó con la expectativa de un paisaje turístico.

El clip rápidamente generó reacciones en plataformas digitales, donde usuarios comentaron sobre el estado de las calles y la experiencia de visitantes en este destino turístico del estado.

Hubo quienes no se fijaron en la ubicación y bromearon en que fácilmente podría ser alguna de las calles en las que ellos viven.

El video generó sólo en TikTok más de 1 millón y medio de vistas, y es este que te dejamos enseguida:

