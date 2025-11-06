Escándalos, juicios y redención: la historia de Alberto del Río

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de Alberto del Río, conocido en el mundo de la lucha libre como "El Patrón", ha estado durante años en el centro de una narrativa que combina fama, escándalo y tragedia. Su historia, marcada por un matrimonio largo, un divorcio turbulento y una acusación penal que lo puso al borde del abismo, sigue siendo materia de análisis público incluso en 2025.

Del Río, figura destacada de la WWE y uno de los pocos mexicanos en alcanzar la cima del espectáculo deportivo estadounidense, contrajo matrimonio con Ángela Velkei, con quien compartió 11 años de vida y tres hijos. Sin embargo, el final de su relación fue tan público como doloroso: nueve audiencias judiciales y confesiones personales sobre infidelidad y ausencias marcaron su separación.