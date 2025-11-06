Escándalos, juicios y redención: la historia de Alberto del Río
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de Alberto del Río, conocido en el mundo de la lucha libre como "El Patrón", ha estado durante años en el centro de una narrativa que combina fama, escándalo y tragedia. Su historia, marcada por un matrimonio largo, un divorcio turbulento y una acusación penal que lo puso al borde del abismo, sigue siendo materia de análisis público incluso en 2025.
Del Río, figura destacada de la WWE y uno de los pocos mexicanos en alcanzar la cima del espectáculo deportivo estadounidense, contrajo matrimonio con Ángela Velkei, con quien compartió 11 años de vida y tres hijos. Sin embargo, el final de su relación fue tan público como doloroso: nueve audiencias judiciales y confesiones personales sobre infidelidad y ausencias marcaron su separación.
En mayo de 2020, Reina Quintero, una expareja suya, lo denunció por agresión sexual y violencia física en San Antonio, Texas. La noticia fue devastadora para su imagen y lo llevó a enfrentar cargos que, de haber prosperado, habrían significado una condena severa.
Durante más de un año, su carrera y su vida quedaron suspendidas bajo la sombra de la sospecha. No fue sino hasta diciembre de 2021 cuando la corte de Texas determinó su inocencia, desestimando las acusaciones por falta de pruebas. “Fueron casi dos años de infierno”, expresó entonces el exluchador, quien denunció haber sido víctima de difamación.
En mayo de 2022, la tragedia tocó nuevamente su puerta. Ángela Velkei, madre de sus hijos y figura central en su vida personal, falleció tras complicaciones médicas.
A pesar de haber sido exonerado legalmente, su imagen pública nunca recuperó del todo el brillo de antaño. Y aunque su historia haya salido de los titulares del deporte, continúa siendo un espejo de las complejidades que enfrentan los ídolos al quitarse la máscara.
RPO