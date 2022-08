"Es un delito"; hacen tamales de pizza y mexicanos no perdonan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una usuaria en TikTok mostró cómo realizaron tamales de pizza y la nueva creación no terminó por agradar a los mexicanos.

Fue a través de la cuenta @lowdogs que hace unos días se compartió lo que ellos llamaron pizzamales, la fusión de los mexicanos tamales con rellenos de pepperoni y queso.

"Making Pizzamales for saturday", reza el video en el que inicia la preparación del atrevimiento culinario con la base de masa en la hoja de maíz a la que le agregaron los ingredientes que provocaron distintas reacciones.

"No por favor, no", "Háblenle a la policía", "No se quien sufre más un italiano o yo como mexicano" y "No sé a cual gastronomía está insultando, a la mexicana o italiana", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios dudosos de los resultados que saldrían de esta fusión.