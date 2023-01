Es primera en la fila para comprar boletos de RBD y no pasa la tarjeta

Nuevo León (MiMorelia.com).- Una chava vivió momentos de angustia al ser la primera en la fila para comprar los boletos de RBD y no pasó su tarjeta.

El caso es de Karla, quien es una de las fanáticas de Rebelde y que hizo todo lo posible por adquirir entradas en el regreso a los escenarios de la banda.

Todo pasó afuera del estadio Mobil Super, en Monterrey, donde Karla tuvo la amarga experiencia y contó a los medios lo que sucedió:

"No tengo boletos... al pasar la tarjeta dice NIP incorrecto; ya la pasé tres veces y no pasó", dijo la joven entre lágrimas.

Mientras la chica esperaba una solución a su problema, alguien en la cola dijo que Karla fue la encargada de organizar todo y la primera que llegó al lugar.

"La taquilla no me dice nada; los que me están ayudando son los mismos de la fila", mencionó Karla.

Pese a ello esto tuvo un final feliz, pues su abuelo Mauro llegó para ayudarle a comprar los boletos, que salieron en 25 mil pesos.

"Nomás por verla ella cómo estaba sufriendo, por ver a RBD, pues hay que ayudarla... invertimos unos 25 mil pesos en seis boletos", compartió Mauro.