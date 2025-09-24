¡Es niña! Rihanna revela nombre y rostro de su tercera hija con A$AP Rocky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de semanas de expectativa entre sus seguidores, la cantante Rihanna compartió a través de su cuenta de Instagram la primera imagen de su tercer bebé con el rapero A$AP Rocky. La pequeña se llama Rocki Irish Mayers y nació el pasado 13 de septiembre de 2025.
La intérprete de “Diamonds” enterneció las redes sociales con una fotografía donde aparece cargando a la bebé envuelta en una cobija rosa, lo que también confirmó el sexo del nuevo miembro de la familia.
Junto a la imagen, Rihanna escribió el nombre completo de su hija acompañado de un emoji de moño rosa, lo que desató una ola de reacciones entre sus fans y celebridades del medio.
Fue durante la Met Gala del pasado 5 de mayo, donde Rihanna, de 37 años, apareció en la alfombra roja con un atuendo blanco que dejaba ver una notoria pancita de seis meses. Desde entonces, los rumores sobre su nuevo embarazo se hicieron virales, y su nombre se volvió tendencia mundial.
Con la llegada de Rocki Irish, la pareja suma ya tres hijos, consolidándose como una de las familias más populares del entretenimiento a nivel global.
