¡Es niña! Rihanna revela nombre y rostro de su tercera hija con A$AP Rocky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de semanas de expectativa entre sus seguidores, la cantante Rihanna compartió a través de su cuenta de Instagram la primera imagen de su tercer bebé con el rapero A$AP Rocky. La pequeña se llama Rocki Irish Mayers y nació el pasado 13 de septiembre de 2025.

Una publicación esperada por millones

La intérprete de “Diamonds” enterneció las redes sociales con una fotografía donde aparece cargando a la bebé envuelta en una cobija rosa, lo que también confirmó el sexo del nuevo miembro de la familia.

Junto a la imagen, Rihanna escribió el nombre completo de su hija acompañado de un emoji de moño rosa, lo que desató una ola de reacciones entre sus fans y celebridades del medio.