¡Es mañana! Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero puertorriqueño Residente hará vibrar el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 6 de septiembre de 2025, con un concierto gratuito que promete ritmo, conciencia social y energía para todos sus seguidores.

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, comenzará a las 20:00 horas y forma parte de las actividades artísticas abiertas al público en el corazón de la capital.

El concierto es de entrada libre, y se espera una asistencia masiva en la Plaza de la Constitución. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar del ambiente que solo el Zócalo puede ofrecer en eventos de esta magnitud.

🔥 20 años de carrera, lírica con mensaje y sonido poderoso

Residente, nombre artístico de René Pérez Joglar, es reconocido por sus letras cargadas de crítica social y su mezcla de géneros como rap, rock, folclore latinoamericano, cumbia y electrónica.

Alcanzó la fama como líder de la banda Calle 13, con éxitos como “Atrévete-te-te”, “Latinoamérica”, “Muerte en Hawaii”, “Calma Pueblo” y “El Aguante”. Su trabajo le ha valido 25 premios Latin Grammy, siendo uno de los artistas latinos más premiados de la historia.

Desde 2017, Residente sigue una carrera como solista y en 2024 lanzó su segundo álbum titulado “Las letras ya no importan”. También es activista, documentalista y defensor de los derechos humanos y la educación en América Latina.

SHA