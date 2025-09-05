Entretenimiento

¡Es mañana! Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

El artista puertorriqueño ofrecerá un show gratuito con mensaje social, acompañado de seis raperas poderosas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero puertorriqueño Residente hará vibrar el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 6 de septiembre de 2025, con un concierto gratuito que promete ritmo, conciencia social y energía para todos sus seguidores.

El evento, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, comenzará a las 20:00 horas y forma parte de las actividades artísticas abiertas al público en el corazón de la capital.

El concierto es de entrada libre, y se espera una asistencia masiva en la Plaza de la Constitución. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar del ambiente que solo el Zócalo puede ofrecer en eventos de esta magnitud.

🔥 20 años de carrera, lírica con mensaje y sonido poderoso

Residente, nombre artístico de René Pérez Joglar, es reconocido por sus letras cargadas de crítica social y su mezcla de géneros como rap, rock, folclore latinoamericano, cumbia y electrónica.

Alcanzó la fama como líder de la banda Calle 13, con éxitos como “Atrévete-te-te”, “Latinoamérica”, “Muerte en Hawaii”, “Calma Pueblo” y “El Aguante”. Su trabajo le ha valido 25 premios Latin Grammy, siendo uno de los artistas latinos más premiados de la historia.

Desde 2017, Residente sigue una carrera como solista y en 2024 lanzó su segundo álbum titulado “Las letras ya no importan”. También es activista, documentalista y defensor de los derechos humanos y la educación en América Latina.

