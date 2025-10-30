¡Es el fin! Stranger Things revela avance de su última temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves fue lanzado el esperado tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, la serie de ciencia ficción que marcó a una generación. El adelanto confirma el regreso de Vecna, quien amenaza con arrasar definitivamente Hawkins.

En el avance, publicado por Netflix, se puede ver a Eleven en pleno entrenamiento mientras las fuerzas militares rodean la ciudad. La historia retoma los eventos tras la temporada anterior, y muestra a Will Byers en una escena crítica que ha generado múltiples teorías entre los fanáticos.

La temporada final se estrenará en tres partes: el Volumen 1 llegará el 26 de noviembre; el Volumen 2, el 25 de diciembre; y el episodio final será transmitido el 31 de diciembre de 2025, cerrando con broche de oro la saga iniciada en 2016.

Los creadores, Matt y Ross Duffer, aseguraron que esta entrega será “más intensa desde el primer minuto”, y que no tendrá el ritmo lento de introducción que caracterizaba a temporadas anteriores. También destacaron que cada episodio tendrá una calidad cinematográfica.