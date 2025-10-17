Errores en vivo encienden críticas contra Adal Ramones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo días de su esperado estreno en TV Azteca, el reality ‘La Granja VIP’ ya enfrenta sus primeras turbulencias, y el epicentro de las críticas no es otro que Adal Ramones, conductor del programa.

Las instrucciones emitidas por Ramones han provocado confusión tanto en los granjeros como en el público. A esto se sumaron fallos técnicos recurrentes, como cambios erráticos de cámara y apagones dentro del set.

Ante el revuelo, Flor Rubio, panelista del programa, reveló en un video de su canal de YouTube que Adal fue llamado a una reunión de emergencia con la producción justo al término de la emisión. “La premura del tiempo creó una confusión. [...] En cuanto terminó el programa, él entró a una junta con la producción”, expresó, aunque no dio detalles sobre el contenido de la conversación.