Erik Rubín informa muerte de su mamá con desgarrador mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día se dio a conocer que Erik Rubín se vistió de luto por la muerte de su madre, la señora Myra Milaszenko.

Por medio de su cuenta de Instagram el cantante compartió el deceso de su mamá, con un mensaje y unas fotografías en las que ambos aparecen en momentos felices de su visa:

"A llorar.

No estas ahí, no duermes.

Eres un millar de vientos que soplan

y sostienen las alas de los pájaros.

Eres el destello del diamante sobre la nieve.

Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro,

Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño.

Cuando despierto en la quietud de la mañana,

Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza.

Eres las estrellas que brillan en la noche.

No me pararé al lado de tu cenizas a llorar.

No estas ahí, no has muerto", escribió.

La madre del cantante y actor murió a los 73 años de edad, de causas hasta este momento desconocidas.

Lo último que se supo de la salud de Myra Milaszenko es que, de acuerdo al portal web del canal de Televisa Las Estrellas, en octubre fue se sometida a una operación para retirarle un pulmón y un tumor.

Descanse en paz.