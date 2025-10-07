Eric del Castillo destaca a Michoacán como joya para el cine y la televisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer actor, Eric del Castillo, expresó su admiración por Michoacán durante su participación en la telenovela “Amanecer (2025)”, destacando la riqueza visual y cultural del estado como un gran escenario para las producciones audiovisuales.

Durante una entrevista con la Comisión de Filmaciones de Michoacán, Del Castillo señaló que aún hay muchos estados de la República que no han sido explorados por los productores, y entre ellos mencionó especialmente a Michoacán:

“Michoacán tiene muchas cosas hermosas. Yo he estado ahí en varias ocasiones.”

El actor también subrayó el valor que aportan las locaciones naturales a las producciones frente a los foros tradicionales:

“En un foro tienes que estar callado casi siempre... Ojalá busquen locaciones siempre, porque eso es en belleza y le da mucha importancia y mucho valor a cualquier producción.”