Episodios, fechas y horarios: todo sobre El Caballero de los Siete Reinos

MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó: este domingo 18 de enero de 2026 se estrena El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie del universo Game of Thrones, disponible en HBO Max y el canal de HBO.

La historia, basada en las novelas cortas Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin, se sitúa 90 años antes de los eventos de Juego de Tronos y 70 años después de La Casa del Dragón. A diferencia de sus antecesoras, esta entrega mostrará una etapa más pacífica en Westeros, a través de las aventuras del caballero Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero Aegon Targaryen (Egg), aún sin saber que es heredero al Trono de Hierro.

La serie contará con seis episodios que se estrenarán semanalmente:

  • Episodio 1: 18 de enero

  • Episodio 2: 25 de enero

  • Episodio 3: 1 de febrero

  • Episodio 4: 8 de febrero

  • Episodio 5: 15 de febrero

  • Episodio 6: 22 de febrero

Los capítulos estarán disponibles a las 9:00 p.m. (hora del centro de México), tanto en streaming como en el canal de televisión.

Con esta producción, HBO apuesta por expandir el universo de Westeros desde una perspectiva más íntima y centrada en la caballería, sin dejar de lado los conflictos, lealtades y desafíos que marcarán el destino de los Siete Reinos.

