Envidiosa regresa a Netflix: tercera temporada se estrena el 19 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de Vicky está lejos de terminar. La tercera temporada de la serie argentina Envidiosa llegará a Netflix el próximo 19 de noviembre, con nuevas dosis de humor ácido, drama emocional y una protagonista que no le teme a los cambios.
Griselda Siciliani regresa en el papel de Victoria, una mujer que en esta etapa enfrentará desafíos tanto en lo sentimental como en lo profesional.
La serie, que ha ganado reconocimiento por su estilo narrativo punzante y emocional, mantiene su tono de comedia dramática.
Entre las novedades más comentadas está la incorporación de la cantante Nicki Nicole, quien hará su debut actoral interpretando a un personaje llamado Virtudes.
Con un enfoque más introspectivo pero igual de irreverente, esta nueva entrega busca profundizar en la evolución personal de su protagonista, sin perder la esencia que ha conquistado a su audiencia desde la primera temporada.
Así es el primer avance de esta aventura 3:
