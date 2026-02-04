"Envenena el corazón de quien lo consume"; Verástegui arremete contra música de Bad Bunny

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente edición de los premios Grammy 2026, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny resultó ganador en varias categorías, el actor y activista Eduardo Verástegui publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó duramente el contenido de la música del artista.
Verástegui afirmó que lo que produce Bad Bunny no puede considerarse arte y lo calificó como “basura cultural”. Según el también excandidato presidencial, la música del intérprete representa una amenaza a los valores sociales al normalizar lo que considera tóxico, vulgar y vacío.
En el mismo mensaje, publicado hace unas horas, el activista sostuvo que el fenómeno musical del artista es un “experimento social” y un producto diseñado para anestesiar conciencias, degradar el alma y promover el ruido por encima del contenido.
Además, hizo un llamado directo a Bad Bunny para que reflexione sobre su carrera, se arrepienta del “daño causado” y use su influencia para promover el bien común. Señaló que aún hay tiempo para rectificar y optar por un mensaje que eleve en lugar de “hundir”.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ganó tres premios Grammy este domingo: Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos —el primero en español en recibir este reconocimiento—, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por su tema “EoO”.
rmr