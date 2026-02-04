"Envenena el corazón de quien lo consume"; Verástegui arremete contra música de Bad Bunny

Verástegui afirmó que lo que produce Bad Bunny no puede considerarse arte y lo calificó como “basura cultural”. Según el también excandidato presidencial, la música del intérprete representa una amenaza a los valores sociales al normalizar lo que considera tóxico, vulgar y vacío.

En el mismo mensaje, publicado hace unas horas, el activista sostuvo que el fenómeno musical del artista es un “experimento social” y un producto diseñado para anestesiar conciencias, degradar el alma y promover el ruido por encima del contenido.