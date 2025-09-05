Entre rumores, Ángela Aguilar cancela cuatro fechas en EE.UU. antes de iniciar su gira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gira Libre Corazón Tour 2025 de la cantante Ángela Aguilar, planeada para desarrollarse en Estados Unidos, ya enfrenta complicaciones antes de iniciar. Al menos cuatro de las 18 fechas originalmente programadas han sido canceladas, de acuerdo con el portal oficial de Ticketmaster.

Entre las fechas suspendidas se encuentra el concierto inaugural previsto para el 24 de octubre en el Ritz Theatre de Elizabeth, Nueva Jersey, lo que ha generado sorpresa entre sus seguidores. Otras fechas canceladas incluyen presentaciones en Reading, St. Louis y Raleigh, todas en importantes recintos de espectáculos.

Ticketmaster muestra un aviso oficial en cada evento cancelado, en el que se informa que los reembolsos serán procesados automáticamente al método de pago original, sin que los compradores tengan que hacer ninguna gestión adicional. El reembolso aparecerá en las cuentas entre 14 y 21 días posteriores a la cancelación.