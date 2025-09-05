Entre llanto, Caín Guzmán pide ayuda para encontrar a Marian Izaguirre, desaparecida en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ayúdame a encontrar a Flor”, suplicó entre lágrimas el creador de contenido Caín Guzmán en un video difundido a través de redes sociales, donde visiblemente afectado pidió apoyo urgente para localizar a su amiga Flor Marian Izaguirre Pineda, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de septiembre.
El llamado de auxilio, compartido en TikTok y otras plataformas digitales, se volvió viral en cuestión de horas.
En él, el joven rompe en llanto mientras habla frente a la cámara y suplica a sus seguidores y a la ciudadanía que compartan la ficha de búsqueda de Flor y presionen a las autoridades para agilizar su localización.
"Cada momento cuenta", se escucha decir en el video, que ha sido ampliamente replicado.
Flor Marian Izaguirre Pineda, de 23 años de edad, es originaria de Uruapan y ha logrado consolidarse como una influencer con fuerte presencia digital. En TikTok, su cuenta @marianizaguirrep supera los 3.9 millones de seguidores y acumula más de 134 millones de "me gusta", mientras que en Instagram tiene una comunidad de más de 320 mil personas.
En sus redes, Flor comparte contenido relacionado con estilo de vida, rutinas de ejercicio, viajes y recientemente incursiones musicales, describiéndose a sí misma como “mexicana, creadora de contenido y cantante”.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la joven fue vista por última vez la tarde del 1 de septiembre al abordar un vehículo Kia Río color rojo. En ese momento vestía un pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas color beige, además de portar aretes largos en forma de corazón color plata.
Entre sus señas particulares se identifican un lunar y una cicatriz en el hombro derecho. La autoridad activó una Alerta Alba tras confirmar la desaparición, un mecanismo que permite la movilización inmediata de recursos para la búsqueda de mujeres en riesgo.
En medio de la preocupación por su caso, también ha trascendido que otras cuatro mujeres están desaparecidas en circunstancias similares en Uruapan.
Las redes sociales han sido clave para visibilizar sus nombres: Deisi Alvarado Barrios, Berenice Mondragón Flores y Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, quienes, junto con Flor, han sido identificadas en publicaciones con la leyenda “Las estamos buscando”. Los hashtags #NosFaltaFlor, #Uruapan y #Michoacán se han replicado miles de veces para amplificar el llamado de ayuda.
La presión social no ha sido menor. Usuarios han etiquetado directamente a autoridades exigiendo acciones inmediatas para dar con el paradero de las jóvenes desaparecidas.
RYE-