Entre gritos y pancartas: así le dieron la bienvenida a Cazzu en CDMX [VIDEO]

La gira comenzará con dos presentaciones este 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional, y continuará en:

Guadalajara (16 de octubre)

Monterrey (18 de octubre)

Mérida (22 de octubre)

Puebla (24 de octubre)

Cazzu, conocida también como “La jefa del trap”, viene de un exitoso arranque de gira en Argentina, y llega a México con el impulso de su más reciente producción Latinaje, que debutó en el Top 5 de Billboard en la categoría Top Latin Pop Albums y le valió dos nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Top Latin Pop Album del Año

Artista Femenina del Año

Además de su carrera musical, la artista ha ampliado su impacto cultural con el lanzamiento de su libro “Perreo, una revolución”, donde explora el papel del género urbano desde una perspectiva feminista y social.