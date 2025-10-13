Entre gritos y pancartas: así le dieron la bienvenida a Cazzu en CDMX [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante argentina Cazzu, una de las figuras más destacadas del trap latinoamericano, ya se encuentra en México para arrancar su esperada gira Latinaje En Vivo, que incluye seis fechas en el país y dos sold outs consecutivos en el Auditorio Nacional.
Su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue todo un acontecimiento, ya que decenas de fans la recibieron entre gritos, pancartas y muestras de cariño, reafirmando la fuerte conexión que mantiene con su audiencia mexicana.
La gira comenzará con dos presentaciones este 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional, y continuará en:
Guadalajara (16 de octubre)
Monterrey (18 de octubre)
Mérida (22 de octubre)
Puebla (24 de octubre)
Cazzu, conocida también como “La jefa del trap”, viene de un exitoso arranque de gira en Argentina, y llega a México con el impulso de su más reciente producción Latinaje, que debutó en el Top 5 de Billboard en la categoría Top Latin Pop Albums y le valió dos nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
Top Latin Pop Album del Año
Artista Femenina del Año
Además de su carrera musical, la artista ha ampliado su impacto cultural con el lanzamiento de su libro “Perreo, una revolución”, donde explora el papel del género urbano desde una perspectiva feminista y social.
La gira Latinaje En Vivo ha causado tal expectación que varias de sus fechas se agotaron pocos días después de ser anunciadas, consolidando a Cazzu como una de las artistas más influyentes de la escena urbana latina actual.
