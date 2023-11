Enternece tráiler de la película de Garfield

Cabe recordar que en 2004 salió Garfield The Movie en la que se mezclaba animación con live action, y en 2006 se estrenó su secuela Garfiel: A Tail of Two Kitties, donde Bill Murray dio voz al protagonista.

Esta nueva versión de Garfield The Movie está dirigida por Mark Dindal, quien anteriormente dirigió Chicken Little y Las Locuras del Emperador.

AC