Enfermera regaña a joven que no se quería vacunar "¿no te vacunas? ¡Vámonos!"

Un usuario de TikTok subió a su perfil el momento en que la enfermera regaña a la chica "A ver, te voy a decir algo, no quieres la vacuna, entonces déjale el lugar a otra persona que sí quiera vacunarse ¿va? ¡Vámonos!".

La joven seguía renuente a la inmunización por lo que la miebro del personal de salud le señaló tajantemente "o sea, estuviste haciendo fila, traes tu documentación y sabes a qué vienes ¿para qué te pones en ese plan? Si yo me voy, ya no te vamos a vacunar. ¿Te vacunas o no te vacunas? Tú di, como vas".

Finalmente la chica se aferra de un amigo, se cubre los ojos y la enfermera procede a realizar su trabajo, mismo que hizo en cuestión de segundos.