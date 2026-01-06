Enero 2026: Crunchyroll inicia el año con estrenos clave de anime y nuevas apuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Crunchyroll comenzó el 2026 con uno de los catálogos de anime más amplios y ambiciosos de los últimos años, combinando el regreso de franquicias exitosas, nuevas producciones y cine de animación.
Con estrenos diarios en simulcast con Japón y una clara apuesta por diversificar géneros, enero se perfila como un mes clave para el streaming de animación japonesa en Latinoamérica.
Cuatro franquicias encabezan el inicio del año:
Jujutsu Kaisen – Temporada 3: Estreno el 8 de enero, abrirá con un doble episodio y música de apertura a cargo de King Gnu, con el tema AIZO.
Frieren: Más allá del final del viaje – Temporada 2: Llega el 16 de enero, tras ser aclamada por su tono emocional y estilo artístico.
Hell’s Paradise – Temporada 2: Continúa la historia de redención y violencia ritual que atrapó a los fans del género seinen.
Trigun STARGAZE: Relectura moderna de la clásica saga de ciencia ficción, ahora con nuevos personajes y estilo visual renovado.
Crunchyroll también apuesta por propuestas frescas en enero. Algunas de las más destacadas son:
Sentenced to Be a Hero: Fantasía oscura donde ser un héroe es un castigo, no una elección.
Hana-Kimi: Adaptación del manga romántico con un enfoque inclusivo.
The Case Book of Arne: Misterio sobrenatural y estilo gótico.
Champignon Witch: Folclor y magia desde una perspectiva más tradicional.
Scum of the Brave: Acción cruda con temática adulta.
Estas series demuestran el interés de la plataforma en diversificar más allá del shōnen habitual, abarcando públicos que buscan historias más complejas o géneros no tan comerciales.
Enero también destaca por dar espacio a propuestas poco convencionales. Entre ellas:
Theatre of Darkness: Yamishibai – Temporada 16: La longeva serie de cortos de terror sigue firme como referente del anime de horror psicológico.
Fureru: Película animada sobre el paso a la adultez, programada para el 15 de enero, con un estilo íntimo y emocional.
Con episodios nuevos casi todos los días y una mezcla de series populares, apuestas experimentales y cine, Crunchyroll refuerza su posición como líder del anime en plataformas de streaming fuera de Japón.
Los estrenos se emiten en simultáneo con Japón y los horarios están sujetos a cambios. Sin embargo, la cantidad y variedad ya colocan a enero de 2026 como un hito para el consumo global de anime.
mrh