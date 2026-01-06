Enero 2026: Crunchyroll inicia el año con estrenos clave de anime y nuevas apuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Crunchyroll comenzó el 2026 con uno de los catálogos de anime más amplios y ambiciosos de los últimos años, combinando el regreso de franquicias exitosas, nuevas producciones y cine de animación.

Con estrenos diarios en simulcast con Japón y una clara apuesta por diversificar géneros, enero se perfila como un mes clave para el streaming de animación japonesa en Latinoamérica.

Cuatro franquicias encabezan el inicio del año:

Jujutsu Kaisen – Temporada 3 : Estreno el 8 de enero , abrirá con un doble episodio y música de apertura a cargo de King Gnu , con el tema AIZO.

Frieren: Más allá del final del viaje – Temporada 2 : Llega el 16 de enero , tras ser aclamada por su tono emocional y estilo artístico.

Hell’s Paradise – Temporada 2 : Continúa la historia de redención y violencia ritual que atrapó a los fans del género seinen.

Trigun STARGAZE: Relectura moderna de la clásica saga de ciencia ficción, ahora con nuevos personajes y estilo visual renovado.

Nuevas historias que amplían el panorama

Crunchyroll también apuesta por propuestas frescas en enero. Algunas de las más destacadas son:

Sentenced to Be a Hero : Fantasía oscura donde ser un héroe es un castigo, no una elección.

Hana-Kimi : Adaptación del manga romántico con un enfoque inclusivo.

The Case Book of Arne : Misterio sobrenatural y estilo gótico.

Champignon Witch : Folclor y magia desde una perspectiva más tradicional.

Scum of the Brave: Acción cruda con temática adulta.

Estas series demuestran el interés de la plataforma en diversificar más allá del shōnen habitual, abarcando públicos que buscan historias más complejas o géneros no tan comerciales.

Enero también destaca por dar espacio a propuestas poco convencionales. Entre ellas:

Theatre of Darkness: Yamishibai – Temporada 16 : La longeva serie de cortos de terror sigue firme como referente del anime de horror psicológico.

Fureru: Película animada sobre el paso a la adultez, programada para el 15 de enero, con un estilo íntimo y emocional.

Con episodios nuevos casi todos los días y una mezcla de series populares, apuestas experimentales y cine, Crunchyroll refuerza su posición como líder del anime en plataformas de streaming fuera de Japón.

Los estrenos se emiten en simultáneo con Japón y los horarios están sujetos a cambios. Sin embargo, la cantidad y variedad ya colocan a enero de 2026 como un hito para el consumo global de anime.

mrh