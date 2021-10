Enemigos de Bisogno llegan a Tv Azteca en horario estelar

Chisme No Like es conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el formato del programa nació en internet hace dos años, por lo que ahora sus conductores resaltan que es la primera vez que un programa pasa del internet a la televisión abierta.

"Es histórico que por primera vez en la televisión mexicana un programa hace un crossover del Youtube, de las redes sociales, a la televisión abierta", señaló Ceriani.

Cabe destacar que Bisogno y Ceriani no están en los mejores términos y ahora con el estreno de Chisme No Like por a más+ parece que la rivalidad vaya a crecer.

Chisme No Like se transmite desde Estados Unidos, cosa que no cambiará con el cambio a televisión.

Por su parte, Elisa Beristain indicó que su programa no será censurado .

Este show se estrenará el próximo lunes 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde por a más+.

AC